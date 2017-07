Ezt nehéz lesz Putyinnak megmagyaráznunk

Románia sem engedte be légterébe azt a Moszkva-Chisinau útvonalon közlekedő repülőgépet, amelyen Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes utazott - erősítette meg a román hírügynökségek értesülését a bukaresti külügyminisztérium pénteken.Bukarest arra hivatkozott, hogy az Európai Unió 2014-ben megtiltotta azok belépését vagy átutazását a tagországok területén, akik aláássák Ukrajna függetlenségét, területi épségét és szuverenitását.Az MTI összefoglaló cikk korábbi verziójában még az állt, hogy Magyarország beengedte légterébe a gépet, de később az orosz miniszterelnök-helyettes nyilatkozta azt az Interfaxnak, hogy Magyarország is megtagadta a belépést, illetve a Budapesten való leszállást is, mert volt még elég üzemanyaga a gépnek.Az Európai Unió szankciós listáján szereplő Rogozin a Siberia Airlines utasszállító gépével - Fehéroroszország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország érintésével - utazott volna a Moldovai Köztársaság fővárosa felé.A repülőnek azért kellett kerülnie, mert Ukrajna semmilyen orosz gépet nem enged át légterén, így tehát már eredetileg is többek között a magyar légtéren át közelítette volna meg Rogozin gépe a moldovai fővárost.FlightRadar24.com portál szerint a repülőgép végül Minszkben szállt le.