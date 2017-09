Fájni fog a magyaroknak Orbán keménykedése

Forrás: Napi.hu

A nemzetközi sajtó bő terjedelem foglalkozik a bevándorlási kvótákkal kapcsolatos európai bírósági döntéssel és az arra adott magyar és szlovák reakciókkal. A Financial Times (FT) szerint Magyarország áll az EU menekültpolitikáját elutasító keleti tagállamok élén - írja a Napi.hu A pénzügyi lap portálja idézi Szijjártó Péter külügyminiszter szerdai keresetlen megjegyzéseit a felelőtlen döntésről, amely erőszakot tesz az európai jogon és értékeken. A bíróság gyakorlatilag nyíltan legitimálja, hogy az EU hatalmat gyakoroljon az uniós tagországok felett.Az FT ez követően emlékeztet arra, hogy a perben Budapest gyakorlatilag azt utasította el, hogy 1249 menekült EU-s menekültkérelmét a magyar kormányzati apparátus bírálja el. Az érintettek pozitív eredmény esetén oda utazhattak volna az unión belül, ahova akartak volna. Ugyanakkor a magyar kormányhoz hasonló álláspontra helyezkedett a prágai, a pozsonyi és a varsói vezetés.A pénzügyi portál arra is emlékeztet, hogy Angela Merkel német kancellár kihívójával, Martin Schulzcal folytatott vasárnapi tévévitájában az európai szolidaritás visszautasításával vádolta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és kormányát. Gyakorlatilag a Magyarországról 2015 nyarán továbbindult menekültáradat késztette határnyitásra a berlini vezetést.Az FT-nek nyilatkozó elemzők szerint a bírósági döntésnek vegyes hatása lesz az Orbán-féle vezetésre. A portál idézi Krekó Pétert, a Political Capital elemzőjét, aki szerint részben segít neki abban, hogy megerősítse a mögötte felsorakozó választók támogatását. Brüsszelt még inkább úgy fogják beállítani, mint amely el akarja árasztani Európát menekültekkel.Ugyanakkor erősíteni fogja Orbán diplomáciai elszigeteltségét is. Ennek első jele, hogy szlovák kollégája, Robert Fico nem nyitott új frontot a bírósági döntés nyomán, amivel tovább gyengült a visegrádi országok egysége.Az FT és vele összhangban az amerikai AP hírügynökség is kiemeli, hogy az Európai Bizottság kész folytatni a harcot a menekültkvóták ügyében. Az ezzel kapcsolatban indult kötelezettségszegési eljárás következő szakaszában ismét a bíróság elé kerülhet a vita.Az Európai Bíróság álláspontja szerint a menekültek elosztásáról 2015-ben hozott döntés jogszerű, a magyar kormány azonban visszautasítja, hogy engedelmeskedjen ennek a döntésnek, ezért az ügy visszakerülhet a bíróságra, amely (ha a felek ragaszkodnak az álláspontjukhoz) bírságot szabhat ki - idézte az FT Nagy Boldizsárt a budapesti CEU professzorát. A történetnek ez az epizódja nagyjából fél év múlva - éppen a parlamenti választások előtt - kerülhet színre.