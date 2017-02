Farkasházy: A Magyar Rádióban gazemberek ülnek

Forrás: Bors

Harminckét évig volt a rádió kabaréjának főszerkesztője Farkasházy Tivadar, aki a Borsnak elmondta, szerinte ameddig a jelenlegi kormány lesz hatalmon, nem is lesz kabaré.- Most stand up van, ami egy nagyon érdekes oldalága a kabarénak, de mégsem az. Én 2007-ben otthagytam a cuccomat a Magyar Rádióban, amikor azt mondták, hogy nincs rám szükség. Nincs már bennem tüske, ha megkeresnének, vezetném a rádió kabaréműsorát, mert az azt jelentené, hogy kormányváltás volt. Ma azonban Magyarországon csak egyvalamire van lehetőség, megalkuvásra - mondta Farkasházy, aki nem azt bánja leginkább, hogy nincs jelenleg politikai kabaré, hanem azt, hogy ami volt, azt is mintha a föld nyelte volna el.- Megszüntették, elpusztították a múltamat, a múltunkat. Van nagyszerűbb lenyomata a szocializmusnak a Markos- Nádas jeleneteknél? Ezeket azonban eldugták, nem játsszák sehol, és az internetre sem kerülhetnek fel. Mintha soha nem is léteztek volna. Nincsenek annál nagyobb gazemberek, mint akik most Magyar Rádió néven működnek - fogalmazott Farkasházy Borsnak.Elárulta, hogy még ma is szívesen írna politikai kabarét, igaz, egyetlenegy szakmai problémája lenne, mégpedig az, hogy ma annyi baromságot és őrültséget követnek el, hogy nehéz ezt felülmúlni. Jobbak, mint mi vagyunk! - fűzte hozzá a Rádiókabaré egykori főszerkesztője.