Fásultságra játszik a Fidesz-maffia

Szerző: Lang Alex

Nem egy, nem kettő ismerősöm magánélete ment rá az elmúlt évekre. Arra, hogy ismerőseim jobban vágyták a szabadságot, az igazságot, mint azok, akik csak névleg léptek fel a diktatúra ellen.Menni, szervezni, osztogatni, felügyelni, nem számít, hogy milyen nap, hogy esik vagy fúj, de ott lenni, mert "takarodj Orbán!"Láttam ezeket az embereket lelkesedni, oroszlánként küzdeni, és lassan kifáradni. Elfáradni abban, hogy a sokadik tüntetésen is, valami önjelölt, helyezkedni akaró sokadik senki azt mondta, menjetek haza békével.Mintha ezzel bármi el lenne intézve, hogy ott voltunk, hogy tiltakoztunk, legfeljebb kapunk egy újabb nemzeti konzultációs levelet a saját pénzünkön.Nekem már régen nem a CEU bezárásával, Brüsszel támadásával, Szijjártóval, Kósával, vagy tudja, a franc kivel van gondom, nekem ezzel az egész Fidesz-KDNP kormánnyal, és az elmúlt cirka 27 évvel.Egyszerűen felfogni sem tudom, hogyan lehet leírni olyanokat ellenzéki oldalon, hogy győztünk, meg, hogy meghátrált a kormány, meg a többi nevetséges ellenzéki kommunikáció. Ez a rezsim nem hátrál meg, legfeljebb oldalra lép és onnét előzi be az ellenzéket, ennyi történik.Ugyanúgy lopnak, csalnak és hazudnak ma is, mint tegnap, semmi nem változott. Amikor pedig valaki radikálisabban gondolkodik, egyből támadva van - mit akarsz, hogy az legyen, mint 2006-ban?Könyörgöm mi volt 2006-ban? Orbán és Vona a futballhuligánokkal közösen államcsínyt akartak végrehajtani, amit az akkori hatalom megakadályozott! Ők akkor szélsőjobbos jelszavakat kiabáltak, és egy demokratikusan megválasztott kormányt akartak, a demokráciával együtt felszámolni!Én, pedig egy nem demokratikus kormányt, egy fasisztoid rezsimet akarok leváltani, most már bármilyen áron, ami diktatórikus, ami nem legitim, mert az Orbán kormány nem legitim! Ezt egy volt alkotmánybíró, Vörös Imre is alátámasztja Ne féljünk már a szavaktól, ne féljünk már a tettektől!Mindenki tudja, hogy Orbánt nem lehet már demokratikus eszközökkel leváltani, akkor viszont nem marad más, mint a forradalom!Mi lesz itt a választásokig? Hány tízezer ember fogja még elhagyni az országot? Hányan fognak még belepusztulni az egészségügy állapotába, a szociális háló hiányába? Hányan fognak megfagyni 2017/18 telén? Hányan követnek el öngyilkosságot a kilátástalanság miatt, és hány család fog addig még széthullani?...és ezzel szemben a Mészáros Lőrinc félék másodpercenként 3 000,- forinttal gazdagodnak, és mi csak tűrünk!Egy dolgot lehet tenni, odamenni a Kossuth térre, a hidakra, a politikusok házaihoz és elzavarni őket... mert maguktól sosem fognak elmenni...Nincs tovább, a saját szabadságunkat, demokráciánkat, csak mi vívhatjuk ki, senki más!...vagy marad Orbán...