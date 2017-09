Fedett focicsarnok épül a miniszter városában

Trump Magyarországot is megfenyegette

Forrás: mfor.hu

A csarnok előkészítési, tereprendezési munkáit a helyi beruházásoknál egyáltalán nem ismeretlen Penta Industry Kft. fogja elvégezni. Ezért a munkáért nettó 228 millió forintot kap majd amellett, hogy a helyi stadiont is ők húzhatják fel nettó 1,5 milliárdért.Az előkészítő munkák azonban sokat nem érnek, ha nincs, aki felhúzza magát a csarnokot. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás összesítő dokumentuma most jelent meg, ami szerint a fedett edzőcsarnok tervezési és kivitelezési munkáit egy eddig viszonylag kevésbé "híres" cég, a miskolci D-Gesztor Bau Kft. fogja elvégezni. Ajánlata nettó 485 millió forintról szólt.A beruházás során egy 40x60m-es műfüves pálya kerül kialakításra úgy, hogy az 3 felé osztva is alkalmas legyen edzések lebonyolítására. A labdarúgópályához egy hagyományos falazatú szociális épületrész készül a szükséges funkcionális helységek kialakításával. A 3030 négyzetméteres létesítményben tehát lesz 1 edzőcsarnok, 1 kazánház, 1 gázfogadó, 1 szertár, 1 takarító szertár.