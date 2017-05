Bayer Zsolti érzékeny lett, üzent a szemétkedő újságírónak

Bayer Zsolt tudomására jutott, hogy a Népszava egyik újságírója megkereste az I. kerületi önkormányzatot azzal a kérdéssel, "van-e Bayer Zsoltnak, vagy feleségének, volt feleségének lakása a Várban, ha igen, hol, mekkora, és mennyi bérleti díjat fizet érte". Az önkormányzat megtagadta a válaszadást.

Bayer Zsolt az újságírói megkeresés hírére blogjában válaszolt a kérdésre: 1998-ban cseréltem el a tulajdonomban lévő öröklakást egy budavári önkormányzati lakásra, ahová annak rendje és módja szerint be is költöztünk. Mivel sajnos 2000-ben elváltunk, a lakásból elköltöztem, volt feleségem, továbbá két fiam azóta is - tehát 1998 óta - abban a lakásban él. Volt...