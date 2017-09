Felháborító, ahogy Sebestyén Balázs bántotta szegény Orbán Viktort

Szerző: Jász Zoltán

Azt történt ugyanis, hogy a mai nap reggele egy fantasztikus meglepetést tartogatott minden igaz magyar számára. Méghozzá egy páros névnapot. A Viktorokat és a Lőrinceket köszönthettük ma.Persze senkinek nem kell elmagyarázni, hogy hazánkban miért kiemelt jelentőségű e két névnap. Ráadásul a Jóisten kegyelméből ugyanarra a naptári napra esik ez a két csodálatos férfinév.Amikor ezt megláttam a naptárban, hirtelen melegség öntötte el a szívemet. A hajnali órákban szinte szökellve indultam az autómhoz, és egy kedves kis dalt is dudorásztam. Úgy éreztem: ez a nap szebb, mint a karácsony.Az örömöm nem tartott sokáig. Kapcsolgatva a rádióállomásokat, arra lettem figyelmes, hogy a Rádió1 reggeli műsorában gyalázzák minden idők legnagyobb magyarját, Orbán Viktor miniszterelnök urat.A műsorvezetők visszatérően azon "viccelődtek", hogy egy ilyen jeles dupla névnapon a gyereket ünneplőbe kell öltöztetni, illetve azt javasolták a hallgatóknak, hogy ma autó helyett vonattal menjenek munkába.Persze, ha komolyan mondták volna, semmi rossz érzésem nem támad, de így... szinte potyogtak a könnyeim. Hogy fordulhat elő, hogy Andy Vajna rádiójában Soros György napszámosai osztják az észt?Hogy létezik, hogy mikrofon mögé ülhet egy olyan ember, aki nem elismerően szól arról a világon is egyedülálló teljesítményről, amit Mészáros Lőrinc végez nap, mint nap? Ez a nagyszerű ember élete minden egyes pillanatát azzal tölti, hogy Orbán Viktor válláról terheket vegyen le. Felfogja ez a Sebestyén egyáltalán, hogy milyen felelősség ennyi pénzt birtokolni? Biztosan nem.Ezúton is kérek minden tiszta szívű magyar embert, aki sértve érzi magát ezután a gyalázatos becsületsértés után, ha meglátja e két hazafi valamelyikét, menjen oda, simogassa meg, és kérjen bocsánatot Sebestyén Balázs nevében.Előre is köszönöm!