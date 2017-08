Fellázadtak a tűzoltók az OKF gyalázatos döntése ellen

Közélet

Tovább drágul a fehérvári stadion, pedig még csak a felénél tart az építkezés

Negyedszer is módosítani kellett az új székesfehérvári stadion építéséről szóló szerződést amiatt, hogy korábban nem tervezett munkákat is el kell végeznie a kivitelezőnek. A sóstói aréna kivitelezéséről az eredeti kontraktust még tavaly november végén írták alá a felek. A közbeszerzést egy olyan konzorcium nyerte el, amelyben a helyi labdarúgócsapatot is támogató Strabag több céggel is képviselteti magát.