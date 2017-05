Fellázadtak Orbán ellen

Forrás: nepszava.hu - sztarklikk.hu

Strasbourgban is összejöhet a parlamenti kétharmad Orbánnak, ám ezúttal cseppet sem úgy, ahogy ő szereti: a 750 fős Európai Parlamentből akár ötszáz képviselő is amellett szavazhat szerdán, hogy a Parlament marasztalja el Magyarországot, amiért Orbánék szisztematikusan semmibe veszik a közös uniós alapértékeket.A napokban az EP relatív többségét adó szocialista és szociáldemokrata, zöld és liberális pártcsaládok közös határozati javaslatukban a Lisszaboni Szerződés hetes cikkelye szerinti eljárás előkészítésére hívták fel az EP-t.A határozatban sorra veszik az Orbán-kormány évek óta tartó jogsértéseit, a civil-és menekültellenes intézkedéseken túl felemlegetik a Lex CEU-t és a Brüsszel-ellenes kampányt. Az uniós zsargonban csak "atomfegyverként" emlegetik a processzust: szélsőséges esetben és papíron egy ilyen folyamat Magyarország Európa tanácsi szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat.A hetes cikkely élesítése egy hosszadalmas és bonyolult folyamat, kicsi az esély arra, hogy egy ország ténylegesen eljusson a szavazati jog felfüggesztéséig, ugyanakkor az eljárásnak komoly üzenetértéke van: az Unió történetében még nem volt olyan ország, amellyel szemben élni kellett volna ezzel az eszközzel.A hetes cikkely élesítését indítványozó frakcióknak összesen 360 képviselőjük van. Mivel a döntéshozatalhoz egyszerű többség kell, a négy baloldali pártcsaládnak mindössze 15 képviselő átszavazására van szükség ahhoz, hogy átmenjen a javaslat.Elképzelhető, hogy akad ennyi néppárti képviselő, mivel a CEU-ügy és Brüsszel megállítását szorgalmazó kampány hatására az Európai Néppártban is sokan nyilvánvalóvá tették, hogy torkig vannak Orbánnal és a Fidesszel."Mindenkit undorít a Fidesz magatartása" - fogalmazott Frank Engel luxemburgi néppárti képviselője a 168 órának adott minapi interjújában. A Fidesz 12 képviselőjét is magába foglaló, 216 fős frakció egy enyhébb hangvételű, ám Magyarországot szintén keményen kritizáló javaslattervezetet nyújtott be az EP-nek.A néppárti javaslat szó szerint nem említi a hetes cikkelyt, ám felszólítja az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságát (LIBE) szakbizottságot, hogy folytasson a vitát Magyarországról. Ugyanakkor a néppárti irományban is szerepel, hogy a LIBE tegyen "határozott lépéseket", ha Magyarország nem hoz megfelelő intézkedéseket a Bizottság által megszabott határidőn belül a helyzet orvoslására, amibe bele lehet érteni a hetes cikkely szerinti eljárás elindítását.A kulcskérdés az, hogy a jövő hét szerdai ülésen melyik határozati javaslatot terjesztik be elsőként a parlament plénuma elé. A néppárt javaslatának biztos, hogy nincsen meg a többsége - különösen, hogy a Fidesz 12 képviselője nyilván nem fogja megszavazni az Orbánékat elítélő javaslatot - ugyanakkor egyelőre a baloldali pártszövetség sem lehet biztos benne, hogy meglesz a bő tucatnyi átszavazójuk, és a javaslat átmegy a Parlamenten. Így amennyiben a házbizottság elsőként a néppárt valamivel mérsékeltebb javaslatát tűzi ki tárgyalásra, azzal dilemmával szembesíti a baloldalt, hogy besorakoznak-e néppárti javaslat mögé, vagy megreszkírozzák - hogy ha hajszál híján-is - de a parlament leszavazza az ő javaslatukat.Egyes vélekedések szerint a Fidesz egyáltalán nem bánná, ha az EP elfogadná a hetes cikkely szerinti eljárás előkészítését. Az igenek többsége esetén is kicsi az esélye, hogy életbe lépnek a szankciók, ellenben a Fidesz a parlamenti határozatra hivatkozva a választási kampányban ismét az üldözött áldozat és a szabadságharcos szerepében tudna feltűnni.