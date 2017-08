Feszültségek lesznek az új tanévben

Forrás: InfoRádió

A tanév magában hordozza az eddigi konfliktusok továbbvitelét - a tankönyv és a tananyag kérdésében például - és újak is várhatóak, amelyek "szétzilálhatják" a tantestületen belül a pedagógusok együttműködését- mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.Mendrey László hozzátette, nem vitatják a jogszerűséget az igazgatói kinevezésekkel kapcsolatban, hiszen a fenntartónak, a munkáltatónak joga van eldönteni, hogy kit kíván az iskola élén látni."Az más kérdés, hogy 2010 előtt ez az érintettek véleményének figyelembevételével történt. Most nem, sőt eljutottunk odáig, hogy e-mailben értesítik a pályázókat, hogy nem fogadta el a pályázatát. És bár a fenntartó nem kötelezett az indoklásra, ezt rossz iránynak tartjuk, rossz az üzenete. Azt szeretnénk, ha legalább az indoklást nyilvánosságra hozná."Mendrey László hangsúlyozta, az igazgató döntése nyomán előfordulhat az is, hogy az egyik magyartanár kap béremelést, jelentőset, a másik pedig egy fillért sem."Amikor a béremelést bevezették, arról volt szó, hogy 2013. szeptember 1-jén mindenki egyszerre megkapja, de elnyújtották úgy, hogy akkor 60 százalékot fizettek, és azt mondták, hogy szeptember 1-jén mindenki megkapja a ráeső részt. Ez most nem fog megtörténni. Ennek hatására komoly feszültség alakulhat ki a tantestületben, ami egészségtelen légkört eredményez az iskolában, és ez nem jó."