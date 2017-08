Fico elhatárolódott az Orbán-féle Brüsszel-ellenes politikától

Forrás: nepszava.hu - sztarklikk.hu

"A politikám alapja közel áll az EU magjáéhoz, Franciaországéhoz és Németországéhoz" - közölte Robert Fico a Reuters jelentése szerint. Mint fogalmazott, fontos ugyan számára a regionális együttműködés a V4-ekkel, ám "Szlovákia alapvető érdekei az Európai Unióban keresendőek". A szlovák miniszterelnök ennyire nyíltan még sosem helyezte egymással szembe a visegrádi együttműködést hazája uniós törekvéseivel.A pozsonyi Új Szó közlése szerint Fico a pozsonyi külügyminisztériumban tartott sajtóértekezletén újságírói kérdésre válaszolva azt közölte, ha hazájában a koalíciós válság odáig fajul, hogy előrehozott választást kell rendezni, ebben az esetben "nincs remény arra, hogy Szlovákia az EU belső magjában maradjon".Fico tavaly, a britek uniós kilépéséről szóló, 2016 júniusában megrendezett népszavazást követően még úgy foglalt állást, hogy az EU vezetői "elszakadtak a valóságtól". Azóta azonban nagy változások történtek Európában, s több országban is az EU integrációját szorgalmazó erők győzedelmeskedtek. A szeptember 24-én esedékes német parlamenti választáson Angela Merkel pedig várhatóan megszerzi negyedik kancellári mandátumát.Mindenképpen érdekes fejlemény az is, hogy Fico azt közölte: hárompárti koalíciójának esetleges bukásával Pozsony eddigi pozícióit veszélyezteti az EU-ban, hiszen ezzel is azt sugallta: amíg ő a miniszterelnök, addig az EU integrációjáért száll síkra.Pozsonyban múlt hét elején tört ki a koalíció válsága, melynek során a legnagyobb kormánypárt, a Smer, valamint a Bugár Béla vezette Híd kormányzati partnere, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) felmondta a koalíciós szerződést. A botrány azután robbant ki, hogy az SNS által delegált oktatási miniszterről, Peter Plavcanról kiderült, nem átlátható módon használja fel az uniós pénzeket. Fico tegnap bejelentette, megvonja a bizalmat a tárcavezetőtől. Ettől függetlenül a jelek arra utalnak, hogy marad a hárompárti koalíció.