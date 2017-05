Fidesz: a szocik csak átverik a nyugdíjasokat

Forrás: MTI / Sztárklikk

A nagyobbik kormánypárt pénteken közleményben bírálta a szocialista politikusokat és a 13. havi nyugdíj visszaállítására tett ígéretüket. Azt írták: Korózs Lajos még nyugdíjadót is be akart vezetni.Teljesen mindegy, hogy mit ígérgetnek a nyugdíjasoknak, mert mindig csak átverték és kihasználták őket - fogalmaz a Fidesz.A szocialisták nemcsak elvettek egy havi nyugdíjat, de 12 százalékról 25 százalékra emelték az élelmiszerek áfáját, duplájára emelték az áram és háromszorosára a gáz árát, vizitdíjat és kórházi napidíjat vezettek be. Ha az MSZP-t valóban érdekli a nyugdíjasok sorsa, akkor támogassa a 2018-as költségvetést, amely jövőre is biztosítja a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, a 3 százalékos nyugdíjemelést, az élelmiszerek áfacsökkentésének folytatását.A jövő évi költségvetés a gazdasági növekedésnek köszönhetően nyugdíjprémium kifizetésével számol - zárul közleményük.