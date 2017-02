Fidesz-közeli lett három pesti palota

I. Irodaház a Four Seasons hátoldalán (Zrínyi utca 3.), vételár: 3,87 milliárd forint

II. A Biarritz-ház Duna felé eső épületrésze (Széchenyi rakpart 12.), vételár: 1,46 milliárd forint

III. Sugárúti palota (Andrássy út 116.), vételár: 723,6 millió forint

Forrás: valasz.hu

Januárban a Válasz.hu is foglalkozott a Four Seasons mögötti épületet áron alul megszerző játékboltossal, és kikövetkeztették, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. árverésén diadalmaskodó nőt valójában Habony Árpád grúz-izraeli barátai (a Gagel család) "tarthatták" maguk előtt.A 444.hu jelezte továbbá, hogy december-januárban az Országháznál lévő, Széchenyi rakparti Biarritz-ház Duna felé eső oldala, valamint egy Andrássy úti palota is elkelt az MNV "gyors lefolyású" licitjein. A portál arra tippelt, hogy utóbbi két ingatlan esetében a Carion-cégcsoport, illetőleg a West Hungária Bau nyerhette az árverést.A három említett ingatlanról szóló friss földhivatali dokumentumok immár minden kétséget kizáróan igazolják, hogy mind a Válasz.hu, mind a 444.hu nagy valószínűséggel eltalálta a képviselők/strómanok mögötti valós tulajdonosokat.Az új tulajdonos az EastCastle Investments Kft, mely a máltai EastCastle Investments Limited Liability Company magyarországi leánycége. Utóbbit 100 százalékban Dina Moshavi birtokolja. Őt leányként Dina Gagelnek hívták - Gageléket pedig Habony Árpád grúz-izraeli barátaiként azonosítottuk.Az új tulajdonos a Beta Tower Kft, mely egy áttételen keresztül a Carion Holding leánycége. A Carion-csoport egyebek mellett arról híres, hogy Rogán Antal kabinetminiszter rájuk szabta a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvényt.Az új tulajdonos a WHB Vagyonkezelő Kft., mely a West Hungária Bau építőcéget is jegyző Paár Attila érdekeltsége. A vállalatvezető többrendbeli, állandósulni látszó üzleti partnere Tiborcz Istvánnak, a miniszterelnök vejének.