Fidesz: Magyarország a béke szigete

Forrás: MTI-Sztárklikk

Nyitrai Zsolt (Fidesz) arról beszélt, hogy több mint 60 ezer magyar szolgál polgárőrként, a polgárőrszövetség elnöke szerint pedig aranykorát éli a szervezet.Felidézte, hogy 2010 óta több döntés is segítette a polgárőröket, köztestület lett a szövetségük, felszerelésre, ruházatra, járművekre kaptak támogatást.Szerinte a rendszerváltás óta nem volt ilyen kiegyensúlyozott a közbiztonság mint manapság, Magyarország "a béke szigete", és ez a polgárőrökön is múlik.A politikus azt szorgalmazta, hogy a kormány kössön stratégiai megállapodást az Országos Polgárőr Szövetséggel.Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint Magyarország Európában és a világon is az egyik legbiztonságosabb ország.Hozzátette ,2010 után nemcsak a rendőrséget, hanem a polgárőrséget is megerősítették. Kiemelte a polgárőrök szerepét a déli határ megvédésben.Az államtitkár közölte, a kormány készen áll arra, hogy a polgárőrséggel az új együttműködési formákat megtalálja.