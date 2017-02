Fidesz: meg kell védeni a magyar emberek közös eredményeit

Forrás: Sztárklikk/MTI

A kormánypárti politikus a Várkert Bazárban újságírók előtt kifejtette: az új nemzeti politika, amit Orbán Viktor meghirdetett, jelzi, milyen fontos kérdésekről van szó.Kiemelte, hogy a kormányfő beszélt azokról a támadásokról is, amelyeket ki kell védeni, s amelyben nem lehet az ellenzékre számítani.Így nem lehet rájuk számítani a migránsok mozgásának korlátozásában, hiszen a kötelező betelepítési kvótáról szóló alaptörvény módosítását sem támogatták. Nem lehet számítani az ellenzékre a rezsicsökkentés megvédése során sem, hiszen azt kezdetektől támadták - sorolta.Brüsszel támadja az önálló adópolitikát is, s e téren sem lehet rájuk számítani, hiszen az adócsökkentést mindig is elvetették - sorolta.Brüsszel támadja továbbá a munkahelyteremtő politikát is, ezt is meg kell védeni - rögzítette a fideszes politikus, hozzátéve: a baloldali ellenzék kormányzása idején a munkanélküliség nőtt, most viszont a munkahelyek száma bővül.Halász János értékelése szerint az ellenzék fütyült, hangoskodott az utcán, míg a Fidesz, a KDNP, és ez a közösség az ország előtt álló feladatokról beszélt pénteken délután.