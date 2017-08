Fideszes gyűlölködők kereszttüzébe került a váci püspök

Forrás: 24.hu / Hír TV

Beer kap hideget-meleget, mert nem úgy gondolkozik, ahogy a kormány, kiáll a menekültek támogatása mellett - idézi a beszélgetés során elhangzottakat a 24.hu Nem szóltak le neki fentről, hogy visszafogottabban nyilatkozzon, igaz, ez azért is lehet, mert Beer egy éven belül eléri a 75 éves kort és nyugdíjba megy.A barátai viszont időben figyelmeztették, hogy a kommenteket ne olvassa el. Nem idézte az összes megjegyzést, de egyet-egyet kiemelt.Többek között hazaárulónak, Ferenc pápa majmának is nevezték, ami nagyon fájt neki.Azt tapasztalja, hogy az emberek megzavarodtak, és a kormány gyűlöletkampányának köszönhetően komolyan elhiszik azt, hogy állandóan félni kell. Nem lehet félelemben élni - mondja.Neki Ferenc pápa az első számú egyházi felettese, elfogadja és azonosul vele.Ő úgy látja, a vallásunk tárgyiasult emlékeit féltjük, miközben nem ez a lényeg.Szerinte rossz oldalról közelítjük meg a menekültválságot, esélyt kellene adni a menekülteknek, hogy megismerjenek minket.Elmondta, az egyházon belül is vannak Ferenc pápa ellenzők, és az egyház sokszor kerülni akarja a konfliktust.