Fideszes nyugdíjasok imádsággal tiltakoztak az ellenzék módszerei ellen

Imádsággal és énekkel fejezte ki a szegedi idősek egy csoportja: "elég a politikai gyűlöletbeszédből!" A Dobák Lászlóné által meghirdetett Mária-napi zarándoklat a Szent Rókus templomkertből indult, itt mondott beszédet mondott a főszervező - számolt be a szegedma.hu . Kifejtette, véleménye szerint a megbocsájtás és az ítélkezés az Isten dolga, viszont ők nem felejtenek.Az egyik idős hölgy, Kiss Istvánné egy bevásárlókocsit is magával hozott, amelyben ott lapult egy nemzeti színű koszorú. Mint ismert, a Jobbik vezetője, Vona Gábor fogalmazott úgy egy Facebook-posztjában az utcafórumán megjelenő nyugdíjasokról, hogy ők azok, "akiknek a szemükben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt, miközben húzták a kis bevásárló kocsijukat és a TV2-s hazugságokat ismétlik". A megbélyegzést jelképező vásárlási eszközt az imádságok és éneklés után elhelyezték a Szűzanya szobránál az egybegyűltek.Kimondták, a "szeretet koszorúja a rágalom és gyűlölködés elleni szimbolikus fellépést szolgálja". Az eseményen tiszteletét tette Nógrádi Tibor, a Fidesz szegedi alapszervezetének az elnöke. A körülbelül ötvenfős csoport ezután átvonult a Széchenyi téren található Szent István és Gizella szoborhoz, majd a Dóm téren a Magyar Pieta szobránál fejezte be útját."Az úgymond kormányhű, tehát a polgári kormányzat célkitűzéseit, értékrendjét támogató nyugdíjasok nem gyűlölnek senkit. Ha megsértenek bennünket, akkor keresztény emberek lévén, meg tudunk bocsájtani. Az ítélet a Jóistené. Mi csupán meg fogjuk ezt jegyezni, és azt szeretnénk, hogy a választás a jövőben legyen egy erkölcsi minimumhoz kötve, amelyet egyetlenegy párt se lépjen át, ne rágalmazzák, ne szidalmazzák egymást" - emelte ki hírportálnak a főszervező, Dobák Lászlóné.