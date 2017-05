Fideszes suhancok támadtak rá Hegedűs Lóránt özvegyére

Forrás: alfahir.hu

Özvegy Hegedűs Lórántnéhoz a Szabadság téri parókián csöngetett fel néhány fiatal - írja az Alfahír. Az ismeretlenek "a Hegedűs-család egyik tagjával" akartak beszélni. Miután a 75 éves asszony bemutatkozott, válogatott szidalmakat szórtak a fejéhez, azzal vádolva, hogy "az egész családja hazaáruló, mert a baloldallal összefogva a Fidesz ellen szavaznak a parlamentben."Ő csak annyit válaszolt nekik: "A történelem majd eldönti, hogy ki a hazaáruló". Mint mondja, "rangon alulinak" érezte volna, hogy vitába szálljon a gyalázkodókkal. A rövid "beszélgetés" után kinézve az ablakon látta, hogy három fiatal távozik az épülettől.Amikor lement, látta, hogy a templom falára a Fidelitas által terjesztett, Simicska Lajost ábrázoló "Ez is az enyém" feliratú matricát ragasztottak. Előző nap 2013-ban elhunyt férjének arcképét firkálták össze trágár mocskolódásokkal a róla elnevezett könyvtár bejáratánál."Én már elég sok mindent megéltem, de ez így egymás után nekem is sok volt. Minket már nagyon sok mindennek neveztek az elmúlt évtizedekben, de hazaárulónak még soha. Aki Istent szereti, a hazáját is szereti, és mi szeretjük Istent" - mondja özvegy Hegedűs Lórántné."A Fidesz egy liberális párt, én ma is annak tartom őket. De ott van a miniszterelnök mellett a kereszténydemokrata Semjén Zsolt, vagy Balog Zoltán, aki református lelkész. Ők miért nem képviselik a keresztény elveket, miért nem hatnak oda, hogy ilyen módszerekhez ne folyamodjanak?" - teszi hozzá.