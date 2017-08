Figyelem! Gyermeket, állatot még pár percre se hagyjon az autóban!

Forrás: MTI-Sztárklikk

Győrfi Pál közölte, hogy az elmúlt 24 órában 3200-ra nőtt a mentők esetszáma, teljes kapacitással dolgoznak, országosan 780 mentőegység van szolgálatban.A szóvivő hangsúlyozta, hogy sok esetben kaptak riasztást idős emberekhez, akik közterületen lettek rosszul. Ezért arra kért mindenkit, figyeljenek a környezetükben élő idősekre, ajánlják fel a segítségüket, és ha valaki tudja magáról, hogy nehezen bírja a meleget, napközben tartózkodjon hűvös, árnyékos helyen.Győrfi Pál kiemelte, hogy gyermeket, állatot még pár percre sem lehet autóban hagyni, hiszen ennek súlyos élettani következményei lehetnek. Arra is kitért, hogy a nagy melegben csökken a koncentrációképesség, ezért óvatosabban kell a közutakon közlekedni.Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár is arra hívta fel a figyelmet, hogy 27 Celsius-fok felett 6 százalékkal, 32 fok felett 13 százalékkal, 37 fok felett pedig 33 százalékkal nő a balesetek száma.A nagy melegben, amikor este, éjszaka sem hűl le a levegő, a szervezet regenerálódó képessége csökken, rosszul alszunk, ami kialvatlansághoz vezet, így növelve a balesetek esélyét. Kitért arra, hogy aki autóval indul útnak, annak is oda kell figyelnie a bőrvédelemre, hiszen az ablakon keresztüli napsugárzás is bőrkárosodáshoz vezethet.Megismételte, hogy felhevült testtel, alkoholos állapotban senki ne ugorjon vízbe. A helyettes államtitkár elmondta azt is, hogy a városi szökőkutakban nem ajánlott a fürdés, hűsölés, mert számos fertőzés forrása lehet a nem tiszta víz.Azonban az ivókutakká minősített közkutakból bárki fogyaszthat, az ottani víz minősége megfelelő.A hétvégén megrendezendő sportversenyekkel kapcsolatban szintén arra figyelmeztetett, hogy sportolás közben extrém igénybevétel éri a szervezetet, ilyenkor a szokásosnál több folyadékról kell gondoskodni.Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre már az egész országra kiadta a harmadfokú, piros figyelmeztetést a hőség miatt.Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet 35 és 40 fok között várható, késő estére is csak 25 és 31 fok közé mérséklődik a meleg. A napi középhőmérséklet a legtöbb helyen 29 Celsius-fok körül vagy afelett alakul.