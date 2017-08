Figyelem! Útlezárások Budapesten

Forrás: MTI / Sztárklikk

A fővárosi programok biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében péntek reggel 6 órától hétfő reggel 6 óráig lezárják a gépjárműforgalom elől a Lánchidat, a Lánchíd utcát, a Döbrentei utcát, az Ybl Miklós teret, a Várkert rakpartot, a Clark Ádám teret, az Alagút utcát, a Fő utcát és a Bem rakpartot a Szilágyi Dezső térig.A légi és a vízi parádé, valamint a tűzijáték miatt szombat este 10 órától vasárnap este fél 11-ig, majd az éjszaka később is több órára a pesti alsó rakpartot is lezárják a Margit hídtól a Havas utcáig.A budai alsó rakparton az Üstökös utcától a Lágymányosi hídig vasárnap reggel 7 órától késő estig, majd szintén hétfőre virradó éjszaka lesz lezárás.Mindemellett a tűzijáték biztonságos lebonyolítása érdekében vasárnap este 6 órától este fél 11-ig a Lánchidat a gyalogosforgalom elől is elzárják.A Szent Jobb-körmenet biztosítása érdekében vasárnap délután 4 órától este fél 11-ig az V. kerületben a József Attila utca, a Széchenyi tér és az Arany János utca lesz lezárva.A lezárások számos tömegközlekedési járat menetrendjét is érintik.