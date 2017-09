Figyeljen! Elbukhatja a nyugdíját!

Forrás: Pénzcentrum/Sztárklikk

Szerencsés a helyzetünk ha az első típussal (NYESZ)rendelkezünk, a számlát még 2012.12.31. előtt nyitottuk, illetve már nyugdíjba vonultunk. Ilyenkor adómentesen tudunk hozzáférni. Azonban a NYESZ feltételei sokat változtak 2013.01.01-től, ha ezt követően nyitottuk már jóval korlátozottabbak a lehetőségeink.Ilyenkor csak a nyitást követő tízedik évben - illetve ezt követően - tudunk adómentesen hozzáférni a pénzünkhöz, továbbá a nyugdíjra való jogosultságunkat is igazolni kell. Ezen feltételek hiányában a 2013-tól nyitott számlák esetében húsz százalékkal növelten kell visszafizetni az adójóváírásokat, valamint még az esetleges hozamaink is adókötelesek.A NESZ utóbbiban hasonlít a nyugdíjbiztosításokhoz. Ezek a biztosítások lényegében fentiekben már érintett unit-linked biztosításokkal egyeznek előre meghatározott (esetünkben nyugdíj-) céllal. A befizetéseink után itt is adójóváírást kapunk, ami az idő előtti felhasználáskor visszaüt: ennek megbontásakor is húsz százalékkal növelten kell visszafizetni a megkapott adójóváírásokat.Legnehezebben az önkéntes nyugdíjpénztárban elhelyezett megtakarításainkhoz férhetünk hozzá. Az itteni befizetéseink után is megkapjuk az évi húsz százalékos adójóváírást, azonban jelentős eltérés a másik kettő nyugdíjcélú megtakarításhoz képest, hogy az idő előtti felhasználás esetén nem a korábbi adójóváírásokat büntetik. Azonban ettől függetlenül egyáltalán nem olcsó a megtakarításunk idő előtti felhasználása.A NYESZ-hez hasonlóan a nyugdíjpénztár feltételei is 2013.01.01-től szigorodtak meg. A változtatásoknak hála jelenleg az első tíz évben nem férünk a pénzünkhöz, és ezt követően is csak a hozamokat tudjuk adómentesen felvenni, ezeket is csak három évenként.Az első évtized letelte után már a tőkét is felvehetjük, ám eleinte igen magas adót kell fizetnünk utána - tizenöt százalék SZJA-t és huszonkét százalék EHO-t. Az adóalap azonban innentől kezdve folyamatosan csökken, évente tíz százalékponttal.Ahhoz, hogy a tőkét is adómentesen fel tudjuk venni már húsz évnek kell eltelnie, méghozzá a befizetéstől, és nem a szerződés megkötésétől számítva. Ez azt jelenti, hogy hiába van egy húszéves szerződésünk, ekkor még nem tudjuk a teljes tőkét adómentesen felvenni, hanem csak azt a részét, amit már két évtizede fizettünk be.Megváltoztatja a helyzetet, ha már nyugdíjasok vagyunk. Ilyenkor az első tíz évben is kivehetjük pénzünket, ám a tőkére tizenöt százalékos adókötelezettségünk van. 