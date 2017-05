Fodor Ibolya révbe ért, Pécs értékeit fogja őrizni

Forrás: pecsistop.hu

A hírben az az érdekes, hogy Fodor Ibolyának éppen Páva Zsolt írta egy kemény hangú levélben 2015 elején, hogy "az Ön viselkedése, az, ahogyan és amiket ír, mond a pécsieknek a különféle közösségi oldalakon, fórumokon, elfogadhatatlan, példátlan és méltatlan Pécs bármelyik választott képviselőjéhez!"A polgármester kirohanása nem volt véletlen. 2003-ban a bíróság Fodort bűnsegédként folytatólagosan, jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt másfél év felfüggesztett börtönre ítélte, volt férjét pedig két év letöltendőre. Fodor Ibolya és akkori férje egy megyei laptól 12,5 milliót sikkasztott. Ezt elhallgatta a Fidesz elől. 2015-ben az ügyészség a takarítócége ellen vizsgálódott költségvetési csalás gyanúja miatt. Az akkori vád szerint a képviselőnő takarító cége hamisan nyilatkozott az adóhatóságnak.Országosan ismert 2014 novemberében lett, amikor a kormány ellen tüntetőket hazaárulónak nevezte: "ma az igaz, nemzetét féltő magyar ember tudatosan, higgadtan, felkészülve néz szembe az ellenséggel. Az utca jelenleg csak a gyarmatosítók és kiszolgálóik, a hazaárulók játszótere" - írta.Ezután önkormányzati képviselőként a Facebookon zaklatott egy közalkalmazott kommentelőt. Megfenyegette, hogy bemártja a főnökénél az őt kritizáló nőt. Amikor az RTL Klub erről akarta kérdezni, akkor egyszerűen csak azt mondta a riporternek, hogy "szégyelld a pofádat, tehetségtelen kis majom vagy", majd rendőrt hívott a riporterre.Ezek után kizárták a pécsi közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójából. Egyéniben szervezett mandátumát azonban megtartotta, így most független képviselőként tevékenykedik. Igaz, ahogy a Pécsi Stop fogalmaz, a közgyűléseket hónapszám nagy ívben elkerüli.A Pécsi Értéktár "A bizottság szakértőkkel kiegészítve válogatja majd ki a leginkább megbecsülendő pécsi értékeket." A grémium "a munkájába bevonja az elmúlt 5 évben megválasztott díszpolgárokat, valamint a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményeit, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetőségű szakmai és civil szervezeteket is".A Pécsi Értéktár Bizottságot azért hozták létre, hogy meghatározza, melyek "a leginkább megbecsülendő pécsi értékek" - írja a szabadpecs.hu, amely Fodor Ibolyát is megszólaltatta. Kiderült: saját maga kérelmezte azt, hogy részt vehessen valamelyik pécsi városházi bizottság munkájában, mert ő volt az egyedüli képviselő, akinek jelenleg egyetlen egy bizottságban sincs helye. Egyébként daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nála azt követően, hogy - ahogyan fogalmazott - a baloldal karaktergyilkosságot követett el ellene. Páva Zsoltot továbbra is úriembernek tartja, de azon kívül, hogy a közgyűléseken üdvözlik egymást, nem beszélnek, nem állnak kapcsolatban - mondta.