Fokozott veszélyre figyelmeztet a rendőrség

Forrás: police.hu

A tartós hőség megviseli a szervezetet és közlekedésbiztonsági szempontból is kockázatokat rejt. A járművezetők általában kevésbé tudnak koncentrálni, valamint a megszokottnál figyelmetlenebbek, mely egy közlekedési helyzetben megnöveli a reakcióidőt is. A közlekedés résztvevői között jelentősen emelkedik a rosszullétek száma, a hőség gyengíti a szellemi erőkifejtést, egyeseknél tompaságot, másoknál pedig fokozódó ingerlékenységet, türelmetlenséget válthat ki. A gyalogosok jellemzően kevésbé néznek körül mielőtt az úttestre lépnek, vagy rosszul mérik fel a veszélyeket.Ezen kockázatok ismeretével és néhány jó tanács megtartásával a nyári közúti balesetek megelőzhetők.A legjobb prevenció minden esetben a közlekedési szabályok megtartása, azonban a megváltozott időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás is kiemelten fontos. Aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljön volán mögé! Ha feltétlenül szükséges elindulni, akkor vezessen mindig kipihenten és gyakrabban álljon meg felfrissülni, s előre tervezze meg az útvonalat!Fogyasszon kellő mennyiségű folyadékot és mindig legyen a gépkocsiban hűtött ásványvíz, vagy üdítőital!Legyen türelmes, vezessen kissé lassabban, tartson nagyobb követési távolságot!Ha megáll a járművel, lehetőleg ne napos helyen hagyja. Soha ne hagyjon a parkoló gépjárműben kisgyermeket vagy háziállatot, még rövid időre sem, mert a felforrósodott utastérben ennek akár életveszélyes következményei is lehetnek!