Folyamatosak a tárgyalások az EU jövőjéről

Forrás: MTI

Pócza István elmondta: vannak politikusok, akik a mai napig nem tartják lezártnak Nagy-Britannia Európai Unióból való kiválásának ügyét, s újra kiíratnák a népszavazást. Az elemző szerint jelenleg a "kemény" Brexit látszik megvalósulni, amely szerint az Egyesült Királyság elhagyja az uniós belső piacot. Ennek politikai és gazdasági vetülete az is, hogy mi lesz a Nagy-Britanniában élő és dolgozó munkavállalókkal.A Századvég kutatója azt mondta, jelen állás szerint Nagy-Britannia a már ott dolgozókra nem alkalmaz megszorításokat. Kérdés, hogy a később érkezőknek milyen jogosultságaik lesznek - vetette fel, de megjegyezte: belátható időn belül nem fogják tudni feltölteni britekkel az alacsony képzettségű munkahelyeket.Pócza István kitért arra is, hogy az EU jövőjéről is folyamatosan tanácskoznak. Felmerült például, hogy a jelenlegi hétévesről ötévesre változtassák meg a támogatási időszakokat, hogy az jobban kövesse az európai parlamenti ciklusokat - mondta példaként a Századvég elemzője.