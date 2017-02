Folyamatosan tüntetik el az olimpiai hirdetéseket

Forrás: InfoRádió

Az LMP szerint parlamenti vizsgálóbizottság előtt kellene elszámolnia a kormánynak, hogy mennyit költött eddig a meghiúsult budapesti olimpiai pályázatra.A jobbikos Dúró Dóra sajtótájékoztatóján arról beszélt: az oktatás terén lehetne felhasználni az olimpiára szánt összeget. Példaként említette a tanulmányi ösztöndíjak rendezését. Emellett óriási szükség volna a kollégiumi férőhelyek bővítésére is - mondta, hozzátéve: jelenleg a fővárosban mintegy 4000 hely hiányzik.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára az olimpiai ellenzéki felvetésekkel kapcsolatban rámutatott arra: az olimpiai fejlesztések kollégiumi helyeket vagy egészségügyi beruházásokat is eredményeztek volna.A Momentum Mozgalom által az olimpiai pályázat visszavonásáról szóló népszavazás kiírása kapcsán összegyűjtött aláírások ellenőrzése is folytatódott.Eddig az ívek valamivel több mint negyedét ellenőrizte a Fővárosi Választási Iroda. Az elmúlt hét végéig 73 500 aláírást hitelesítettek. Az érvénytelen szavazatok aránya jelenleg 12 százalékon áll - mondta az InfoRádiónak Megyesné Hermann Judit.A Fővárosi Választási Iroda helyettes vezetője, a hivatal aljegyzője szerint várhatóan a jövő hét közepén már a Fővárosi Választási Bizottság elé kerülhet az ellenőrzés eredménye.