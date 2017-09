Futni hagyja az ügyészség a fideszes képviselőt

Forrás: hvg.hu

A fideszes országgyűlési képviselőről februárban írta meg a Direkt36, hogy a cégének 2012 óta juttatott összesen több mint 2,5 milliárd forintos mezőgazdasági támogatásból csak 925,5 milliót tüntetett fel a parlamenti bevallásaiban. De kihagyott belőlük két olyan céget is, amiben tulajdonrésze volt - írja a hvg.hu A kormánybiztosként a Mezőhegyesi Ménesbirtokot is irányító képviselő ellen a cikk nyomán feljelentést tett Tényi István, aki szerint Farkas költségvetési csalást követett el, illetve hamis magánokiratokat nyújtott be. A 444 most azt írja, Tényi megkapta az értesítést arról, hogy megszüntették az ügyben indított nyomozást, mert a Központi Nyomozó Főügyészség szerint nem történt bűncselekmény.Az indoklás szerint azzal, hogy valótlan összegeket tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában, Farkas Sándor nem követett el költségvetési csalást, hiszen nem okozott vagyoni hátrányt sem a magyar költségvetés alrendszereinek, sem az Európai Unió pénzalapjainak.Emiatt eleve nem is indult nyomozás, csak a hamis magánokiratok ügyében. Abban pedig megállapította az ügyészség, hogy a képviselő - mivel a vagyonnyilatkozatához az adatokat a főkönyvelőjétől kapta, aki nem a megfelelő számokat küldte el - bizonyára nem is tudta, hogy rosszul tölti ki a papírokat.A két cégben meglévő tulajdonrészét pedig a nyomozók szerint azért nem tüntette fel Farkas Sándor, mert elfeledkezett róluk.