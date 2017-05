Géppisztollyal indul a migránsok ellen a jobbikos politikus

Szerző: Márkus

Úton a határra - írja facebookos bejegyzésében Novák Előd volt jobbikos országgyűlési képviselő.A szöveg mellé a politikus egy képet is közölt, amelyen terepszínű egyenruhában buszban ül és egy géppisztoly van a kezében.A kép elkészülésének körülményeiről és arról, hogy pontosan hova is megy, nem árult el semmit, csak annyit tudhatunk meg, ő semmiféle migránst nem enged be. Ebből következtethetünk csak, hogy valamiféle határvédelmi tevékenységre viszik."Hogy pontosan hova, az hétpecsétes hadititok... De én se szegény migránst, se gazdag migránst, se felnőttet, se fiatalkorút nem engedek be. Mert ez a mi hazánk!" - írja Novák Előd.