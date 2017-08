Gond lehet Pakssal, ezért jön újra Putyin

Forrás: Napi.hu

Kétséges, hogy akarnak-e az oroszok olyan földgázvezetéket építeni Európában, amely a Fekete-tenger alatt átvezetett csövek folytatódása lenne - mondta Deák András György Oroszország- és energia-szakértő a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Felmerült a magyar-szerb kapcsolat kétirányúvá tétele, de ezzel Magyarország nem nyerne, mert most az északról dél felé szállított gázért tranzitdíjat kap, amitől fordítva elesne - írja a Napi.hu Ugyanakkor nagyon valószínűnek látszik, hogy a horvátországi Krk szigetén megépül a folyékonygáz-terminál (lng). Ez valóban olyan gázt juttathatna Magyarországra, amely nem Oroszországból származik, és ilyen-olyan kerülőutakon, nyugatról vagy északról érkezik ide. Jól jönne az országnak, ha Románia fekete-tengeri partjainál elkezdenék kitermelni a gázt, amit aztán magyar tranzittal juttatnának el Ausztriába.A paksi bővítéssel azonban csak látszólag vannak sínen a dolgok. Az elvarratlan szálak közé tartozik az orosz hitel kamatainak csökkentése, amit Budapest vetett fel. A magyar kormány eddig nem nagyon hívott le pénzt az orosz hitelből, amit nehezményeznek Moszkvában. Ha eldurvul Washington szankciópolitikája Moszkvával szemben az végül Paks 2-t is érintheti.A szakértő feltűnőnek tartja, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő egy éven belül másodszor is Magyarországra látogat (az augusztus 28-tól szeptember 3-ig tartó dzsúdó-világbajnokságra érkezik). Ez arra utal, hogy olyan megoldatlan problémák merültek fel, amelyeket csak a legfelsőbb szinten, azaz Orbán Viktor kormányfő és Putyin csúcstalálkozóján lehet rendezni.A részletekbe viszont nem lehet belelátni, mert a projekt átláthatatlan. A magyar kormány hivatalosan jövőre elindítaná az építkezést, ám úgy tűnik, vannak szőnyeg alá sepregetett gondok.