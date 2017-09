Greenpeace tiltakozó akciója a Római-parti mobilgát miatt - élő videó

Közélet

Merkel győzelme esetén sem bonthat pezsgőt a Fidesz

Bárki is nyeri a mai németországi választásokat, mindenképpen új korszak kezdődik Európában és benne a német-magyar kapcsolatokban. Bár Martin Schulz okozhat meglepetést (ennek drukkolok magam is), azonban a várakozásoknak megfelelően vélhetően a néppárti keresztény-konzervatív Angela Merkel vezeti majd Németországot a következő években is, a szociáldemokratákkal közösen vagy valamilyen más konstrukcióban.