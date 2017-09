Grúz béranyák szülték meg az ikreit

Tanárok tiltakoznak: ne lőjetek!

Az iskolai lőterek kialakítása ellen tiltakozó petíciót eddig több mint 600-an írták alá, zömében egykori vagy jelenleg is dolgozó pedagógusok, de több pszichológus, egyetemi oktató és egy volt parlamenti képviselő is csatlakozott az akcióhoz.

A Hívatlanul csoport emlékeztet rá, a kormány egy szeptember 5-i határozatban 17,4 milliárd forintot különített el 40 lőtér építésére, és további 67 lőtér kialakítását is tervezik. A projekt így 47 milliárd forintnál is többe kerülne a petíció indítói szerint - írja a Magyar Nemzet.A gyakorlópályák jó részét a kormány iskolákban alakítaná ki, hogy ott is meghon...