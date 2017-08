Gulyás Gergely szerint megérdemelné a Fidesz a győzelmet

Forrás: Heti Válasz

A magyar közéletben évtizedek óta vannak, akik ideológiai polgárháborút vívnak és szívük szerint akár ennek ideológiai jellegét is elhagynák. Mostanra azonban szerintem már gyengék ahhoz, hogy sikerrel járjanak - mondja Gulyás Gergely a Heti Válasznak Gulyás Gergely szerint pártja jövőre előreláthatólag ismét győzni fog a választásokon, de azt nem a sorosozásnak tudja be.A Fidesz-alelnök szerint az ország állapota indokolja a támogatottságukat, azt azonban még szerinte sem, hogy állami cégvezetőknek az éves fizetésüket megközelítő prémiumuk legyen.Gulyás elismeri azt is, hogy korábban maguk is populisták voltak, amikor ellenzékből bírálták a hasonló ügyeket, a Mészáros-Tiborcz-érdekkör látványos gyarapodására pedig az a válasza: a közbeszerzéseken öt százalék alatt van azon nyertesek aránya, akiket a miniszterelnökhöz szokás kötni.