Gyanúsan olcsók a külföldi tejek

Forrás: sonline.hu

- Szerintem alapvetően a fogyasztó döntése, hogy milyen forrásból származó tejet és tejterméket vásárol - hangsúlyozta a sonline.hu -nak nyilatkozva Szommer Gábor, a kaposvári Fino Food kereskedelmi vezetője. - Azt gondolom, hogy helyi gyártású, hazai áru garancia lehet a minőségre. A somogyi alapanyagból készült tejtermékeket rendkívül alaposan ellenőrzött körülmények között állítják elő, s a rendszeres hatósági ellenőrzések is a fogyasztók biztonságát szavatolják. Márpedig számunkra ez a legfontosabb.Szerinte gyanúra adhat okot, hogy amíg a nyers tej ára folyamatosan drágul, addig számos import UHT tej továbbra is feltűnően olcsó. Így az ilyen körülmények között működő élelmiszer-hamisítók vélhetően a korábbinál is nagyobb profitra tehetnek szert.Keszthelyi István, a mosdósi Ma-Wa Kft. ügyvezető igazgatója szerint trükközések továbbra is előfordulhatnak a tejiparban. A problémára a szigorú hatósági ellenőrzés a megoldás, de célszerű, ha a vevők is figyelnek a boltokban. Úgy vélte: nem biztos, hogy az agyonakciózott külföldi tejet érdemes megvenni.- Akár súlyos következménye is lehet az áfacsalásnak, az adóhivatal nem tréfál - mondta Keszthelyi László, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének somogyi alelnöke. - Szerintem érdemes résen lenni a nagykereskedőknek is: ha feltűnően olcsó áron kínál egy terméket a partnercég, akkor természetesen célszerű elgondolkodni, s minél több információt begyűjteni az üzletkötés előtt.