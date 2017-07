Gyárfásnak van miért izgulnia

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

A 109 éves sportszervezet tanácskozásán a legnagyobb figyelem a két elnökjelölt párharcára összpontosul. Az uruguayi Julio. C. Maglione 2009 óta tölti be a tisztséget, kihívója pedig az olasz Paolo Barelli, az Európai Úszó Szövetség (LEN) elnöke, az eddigi FINA-főtitkár lesz.Ha ismét Maglione kap bizalmat, akkor automatikusan Barelli lesz a FINA Európát képviselő alelnöke.Gyárfás Tamás az elmúlt négy évben azért lehetett a FINA alelnöke, mert Barelli főtitkárként tevékenykedett, ez a tisztség azonban - egy 2015-ös döntés értelmében - szombaton megszűnik.A magyar sportdiplomata ettől függetlenül továbbra is biztosan a Büro tagja marad.Gyárfás Tamásnak akkor van esélye, hogy a FINA alelnöke maradjon, ha Barellit választják elnöknek.Ezen kívül Gyárfás Tamás bekerülhet a végrehajtó bizottságba is. A testületben az elnök, az öt alelnök, a kincstárnok és egy meghívott kap helyet.A vezetőség az eddigi 24-ről 25 tagúra bővül, és a választást követően már az új testület dönt a sportági bizottságok, illetve a különféle területekért - sportolók, edzők, létesítmények, média - felelős grémiumok összetételéről.Ezekbe a bizottságokba összesen 10 magyar pályázik.