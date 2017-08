Gyomorforgató luxus kontra szegény gyerekek

Szerző: Herczeg Ármin

Na, akkor kérem tisztelettel, lenne pár kérdésem. Ebből mindjárt az első, hogy mennyit keres Magyarországon a Kárpád-medencei Gyermekekért Alapítvány főtitkára, hogy van napi (igen: napi) 110 ezer forintja házbérlésre? Vagy netán ez is családi segítséggel ment, ahogyan Szijjártó házának megvétele (176 millió). De a külügyminiszter legalább tulajdont vett, ez a szerencsétlen alapítványi akárki meg csak bérelt egy házat.Következő kérdés: komolyan azt hitte az a kiskirály, hogy nem fog kiderülni a dolog? Hogy nyugodtan héderelhet havi 3 milláért Zánkán?Azt ugye rögvest tagadta ez a Hornyák nevű főtitkár, hogy az alapítvány bérelte neki a házat (higgyük el, hogy igazat mond, ha nehéz is), de azt nem nagyon árulta el, hogy miért kell neki napi 110 ezerért kastélyt bérelni, miért nem jó mondjuk a zánkai táborban egy nagyobbacska ház, ha már ott dolgozik.Jó, azokban nincs saját uszoda, meg négy hálószoba, de talán a munkavégzéshez még így is megfelelnek.Talán segíthet a dolog megértésében, ha tudjuk, hogy Hornyák korábbi főnöke L. Simon László fideszes államtitkár volt, akinek ügyeiről itt a Sztárklikken is elég sokat írtunk.Azt csak csendben tegyük hozzá, hogy a hajdani mérnök nemcsak az elején említett alapítvány főtitkára, de ő vezeti az Erzsébet Táborok Kft.-t is. Előbbi írta ki a pályázatot a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására, az utóbbi meg megnyerte. Milyen érdekes. Hornyák úr odaadta Hornyák úrnak a bizniszt?