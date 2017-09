Gyurcsány: a DK a 2018-as választás nagy meglepetése lesz

Forrás: MTI / Sztárklikk

Elengedhetetlen, hogy a 106 egyéni választókerületben megállapodás szülessen és a Fidesszel szemben mindenhol egy demokratikus jelölt induljon - mondta Gyurcsány Ferenc a párt szegedi irodájában tartott sajtótájékoztatóján.Hozzátette, egy ilyen megállapodásra a DK bármikor készen áll.Amíg ez nem történik meg, a DK önálló pártként készül a választásokra - közölte az elnök, aki be is mutatta a párt két, a szegedi központú egyéni választókerületben induló jelöltjét, Binszki Józsefet és Molnár Zoltánt.Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, hogy egy késői megállapodás is jobb, mint egy meg nem kötött.A politikus kifejtette, technikailag közvetlenül a választások előtt is lehetőség van a jelöltek visszaléptetésére, de szerinte legalább a kampány legintenzívebb szakaszára, januárra meg kellene állapodni, elképzelhető azonban, hogy az MSZP belső szabályai miatt erre már novemberben szükség lehet.A pártelnök kitért arra is, a DK lezárta belső szavazását, amely egyértelmű döntést hozott, a tagság elutasítja, hogy szakítsanak önálló politikájukkal, vezetésükkel."Sajnálva de tudomásul vesszük, hogy (.) az MSZP-vel - az ő követeléseik miatt - nem lesz közös listánk" - mondta.Ugyanakkor nincs arra bizonyíték, hogy a közös lista jobb, mint a legalább 5 százalékot elérő pártok önálló listája.Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, a vita nem az ő személyéről, hanem a polgári Magyarország elveinek tiszteletben tartásáról szól. A DK tagsága úgy döntött, nem hajlandó behódolni semmilyen feltételnek sem."Hatalmas felelőssége van annak, aki ennek az oldalnak a vezetőjének jelentkezett" - mondta a politikus. Ez a vita akadályozza meg a demokratikus ellenzéki pártokat abban, hogy el tudják mondani, milyen Magyarországot szeretnének.A pártelnök úgy látja, a DK a 2018-as választás nagy meglepetése lesz. "Mi leszünk az egyetlen párt, amelyik meg fogja többszörözni képviselői számát" - közölte.Hozzáfűzve, 2014 óta a DK volt az egyetlen párt, amely legalább megkétszerezte támogatói számát, ez pedig önbizalmat ad, visszaigazolja politikájuk sikerét.