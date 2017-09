Gyurcsány elárulta, hogy mit tud a korrupcióról

A DK elnöke arról beszélt kedden Dunaújvárosban, hogy már 2010 előtt is visszakérték a kormányzati beruházásokra szánt pénzek 20 százalékát, ma viszont ennél jóval magasabb a tarifa. A Fidesz szerdán sajtótájékoztatót hívott össze, hogy választ kérjen a volt miniszterelnöktől, mit tud a kormányzása idején történt korrupciós ügyekről."Mit tud pontosan a korrupciós ügyekről? Kik kértek vissza az ő kormányzása idején 20 százalékot a beruházásokból? Ez a szétlopott 4-es metró beruházásánál is igaz volt? És ebből a 4-es metró beruházásból mennyi pénz került az MSZP kasszájába?" - sorolta Puskás Imre, a nagyobbik kormánypárt szóvivője.Gyurcsány Ferenc szerdai fórumán válaszolt: szerinte a helyi beruházások esetében olyan fideszes városvezetőknél kellett pénzeket visszacsorgatni, mint Kósa Lajos. A DK elnöke azt hangoztatta, hogy szerinte Debrecen környékén "Mr. 20 százalék" gúnynéven emlegették 2010 előtt a polgármestert."Tessék elmenni Debrecenbe, és tessék megkérdezni a debrecenieket, hogy mi Kósa Lajos ragadványneve. Azon fognak vitatkozni, hogy Mr. 20 százalék vagy Mr. 30 százalék. Igen, Kósa Lajosra gondolok, Kósa Lajosra, aki Debrecen polgármestere volt 2010 előtt és 2014 előtt is. Igen, arra gondolok, hogy a világéletében politikus Rogán Antal Budapest egyik legdrágább lakóparkjában, a beszédes nevű Pasa lakóparkban egy százmilliós villában lakik" - üzente a DK elnöke.