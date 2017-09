Gyurcsány és Horn megöléséről beszélt a Jobbik alelnöke

Forrás: Magyar Narancs

A csütörtökön megjelenő Magyar Narancsban részletesen bemutatják, hogyan terjesztette ki a befolyását Toroczkai László a helyi önkormányzatban.Nemrég távozott a korábbi jegyző, és utóda épp egy olyan alapítványból érkezett, amely finanszírozója a Toroczkai szívügyének számító Rózsa Sándor-kultusznakMa már a korábbi független önkormányzat alpolgármestere is elkötelezte magát a Jobbiknak, míg egy független képviselő idén személyesen alapította meg a helyi jobbikos szervezetet, és lett mindemellett Toroczkai személyi asszisztense.Toroczkai bár azzal az ígérettel lett polgármester, hogy csak a minimálbért veszi fel, ma már jócskán megemelt fizetéséért (548 ezer forint) dolgozik. Sőt, még komoly költségtérítést is kap (82 ezer/hó), amint ez a testületi jegyzőkönyvből kiderül. Továbbá benzinpénzt, viszont az önkormányzat csak 25 ezer forintért lett volna hajlandó elárulni, mennyi közpénzt tankolt el Toroczkai.A Magyar Narancs ír Toroczkai korábbi fura pénzügyleteiről és vállalkozói kudarcáról is, és arról, hog , hol volt Toroczkai egykori tanyája, amelyet azért kellett elárverezni, mert a 2000-es években vállalkozóként nem rendezte számláját az Inform Média felé - ezt a cég is megerősítette a Narancsnak.Toroczkai tudatos építkezése mellett tételesen bemutatja a lap azt is, hogy az elmúlt években - és ettől igazán fura hely Ásotthalom - milyen skanzent húzott fel a községben a polgármester, közpénzből.A Narancs közel 130 millió forintnyi közpénzt számolt össze, amely Toroczkai László mániáinak ("szívügyeinek") a finanszírozására ment. Ezek közt van egy rasszista szervezet példaképének kultikussá tételére tett kísérlet is.A lap emlékeztet rá, hogy 2011-ben Toroczkai így beszélt Gyurcsányról a Magyar Szigeten: "Én is nagyon sokszor mondtam, hogy agyonlőném Gyurcsány Ferencet", illetve "szívességet tettünk volna a magyarságnak, ha tizenéves korában, a KISZ-táborban lőttük volna agyon".Könyvében pedig felidézte, hogy amikor a Parlamentben egyszer együtt vécézett Horn Gyulával, a piszoárnál állva "arra gondoltam, hogy bele is fojthatnám valamelyik vécé-kagylóba, a fél ország hálás lenne". Amikor a Magyar Narancs újságírója megkérdezte Toroczkaitól, hogy ezeket ma, Jobbik-alelnökként is vállalhatónak tartja-e, kurtán csak annyit válaszolt: "Igen."