Gyurcsány idején végig volt 13. havi nyugdíj

A 2006-os kampányban a Gyurcsánnyal szemben vesztésre álló Orbán már 14. havi nyugdíjat ígért, mégis vereséget szenvedett.

A Sztárklikk utána nézett az igazságnak. De még mielőtt beszámolnánk az eredményéről, azt azért rögzítsük: a 13. havi nyugdíjat a Medgyessy-kormány vezette be és hét éven keresztül jutott hozzá minden nyugdíjas. A juttatást tehát az MSZP-SZDSZ kormányzás indította. 2002-es bevezetése idején a Fidesz - és Orbán is - megszavazta az országgyűlésben.2010 óta az Orbán-kormány a valós infláció alatti mértékben növelte csak a nyugdíjat, hét év alatt ezzel több százezer forinttal károsítva meg az idős embereket. Ráadásul nem hogy a 14. havi nyugdíj ígéretét beváltották volna, a 13. havit sem adták vissza soha.És akkor most jöjjenek a tények: a 13. havi nyugdíj megszüntetéséről 2009. május 11-én szavazott a Parlament és hivatalosan 2009. július 1-jével szűnt meg. 2009. április 14-től nem Gyurcsány Ferenc, hanem Bajnai Gordon volt a miniszterelnök. A 13. havi nyugdíjat tehát Bajnai Gordon idején vették el - a gazdasági világválság szorításában.Hét évig azonban végre jobban élhettek a nyugdíjasok az MSZP és az SZDSZ kormányzása idején, és a 13. havi nyugdíj kényszerű elvétele nem menti a Fideszt a bűn alól, hogy becsapja a nyugdíjasokat, sőt, a magánnyugdíj gyalázatos elvételével a takarékoskodó középosztályt is tönkre tették.