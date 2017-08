"Gyurcsány ismét puccsra készülhet"

Forrás: hirado.hu

A kulcskérdés az, ki állítja össze a befutó helyek listáját - állapította meg Mráz, hozzáfűzve, hogy a mostani kutatások szerint legfeljebb 25-30 listás mandátumról van szó.Az MSZP életében október 23. fontos lesz, hiszen akkor tartják a párt nagygyűlését; a szocialista párt is találkozik saját választóival.2013-ban egy ugyanilyen nagygyűlésen puccsolta meg Gyurcsány Ferenc Bajnai Gordon és Mesterházy Attila paktumát, és érte el, hogy felvegyék a DK-t is. 2017-ben is erre lehet számítani; ha nincs októberig végleges megállapodás, Gyurcsány Ferenc egy utolsó attakkal ismét puccsra készülhet - jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel.