Gyurcsány: nem az országra haragszunk, hanem azokra, akik ilyenné tették

Forrás: MTI-Sztárklikk

"Ne engedjük meg, hogy mások mondják meg, (...) jó magyarok vagyunk, vagy sem" - fogalmazott Gyurcsány Ferenc az "Orbán vagy Európa? Válassz!" kampánya keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városban mintegy háromszáz ember előtt.Hozzátette, "szeretjük a hazánkat", ám "szerintünk ez az ország sokkal jobb is lehetne; nem az országra haragszunk, hanem azokra, akik ilyenné tették". "Ne szégyelljük magyarságunkat", hiszen vannak sikereink, csak azt, "ami velünk most történik" - mondta.Azokra "haragszunk, akik nem értik, hogy ez az ország sokkal jobb, élhetőbb, nyugodtabb is lehetne", ha a kormány másképp vezetné - hangoztatta az ellenzéki politikus, volt kormányfő. Mint mondta, a következő választás fő kérdése és tétje: "Orbán vagy Európa".Kijelentette, az lenne a kívánatos, ha a politika mégsem erről szólna, hanem például az adó-, az iskola- vagy a nyugdíjrendszer átalakításáról. "Vannak olyan szerencsés országok, ahol erről szól a politikai vita" - jegyezte meg.