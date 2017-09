Gyurcsány nemet mondott Botkának

Szerző: Nagy András

A DK továbbra is rendkívül egységes abban, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül nincs alku az ellenzéki összefogásról, konkrétabban az MSZP-vel, amelynek miniszterelnök-jelöltje nyolc hónapja tartja magát ahhoz, hogy közös ellenzéki listát akar, de olyat, amin a volt miniszterelnök nincs rajta.Ez is azon a pénteki háttérbeszélgetésen hangzott el, ahol Gyurcsány Ferenc DK-elnök és Molnár Csaba, alelnök részletesen beszámolt a párt által rendezett belső szavazás eredményéről, mi szerint ugye - csodák csodájára - továbbra is nagy támogatottsága van annak, hogy Gyurcsány Ferenc kell a közös listára, vagy nem kell közös lista.Gyurcsány a beszélgetésen elmondta, mindenkivel beszélő viszonyban van a demokratikus ellenzéki oldalon, még az MSZP-s politikusokkal is, egy kivétellel: Botka Lászlóval. "A Lacival nem lehet beszélni" - mondta, jelezve, hogy még az LMP-sekkel is sűrűbben egyeztet, mint a szegedi polgármesterrel."Nincs olyan, hogy nem vagyok listán" - jelentette ki a pártelnök, aki ezzel együtt nem zárja ki, hogy végül valamelyik választókörzetben egyénileg is megméreti magát. A botkai álláspont politikai, a miénk pedig elvi - tette hozzá, félreérthetetlenül utalva arra, hogy nincs még egy olyan összetartó pártközösség, mint a DK-é, amelyben - tetszik vagy sem - a volt kormányfő továbbra is töretlen népszerűségnek örvend.Bár a DK-nál ma úgy látják, hogy önállóan kell nekivágni a párt őszi kampányának, remélik, hogy mire szeptember végén ténylegesen is ráfordulnak az "Orbán vagy Európa"-témára, létrejön a megállapodás a demokratikus ellenzéki oldalon. Rajtunk nem fog múlni, mi eddig is abszolút nyitottak voltunk az együttműködésre, de zsarolni nem hagyjuk magunkat, az a saját tagságunk és támogatóink arcul köpése lenne - körülbelül így foglalható össze Gyurcsányék álláspontja, amelyet egyébként a pártelnök azzal is alátámaszt, hogy ma már nagyon nehéz lenne elfogadtatnia a pártja tagjaival egyáltalán a közös listaállítást is.Mikorra jöhet össze az összefogás? - hangzott el a kérdés, hiszen a mostani helyzet kísértetiesen hasonlít a 2014-es összefogás körüli huzavonához, aminek egy nagy Orbán-győzelem lett a vége. Gyurcsány szerint technikailag elvileg a választás előtti napon is megszülethet az együttműködésről szóló megállapodás, politikailag ugyanakkor minden nap veszteség, ráadásul a szocialistáknál kongresszusi jóváhagyás is kell a listáról, azaz nagyjából november végéig össze kellene állnia ahhoz, hogy mondjuk januárban dönthessenek róla.A DK nagyon egységes abban, hogy egy közös ellenzéki listával, és egy mind a 106 egyéni választókörzetben való koordinált indulással le lehet győzni a Fideszt. Sőt, Gyurcsány továbbra is tartja, hogy egy hallgatólagos baloldali-jobbikos választói együttműködés esetén akár egyharmad alá is szoríthatók Orbánék, hiszen az újpesti, a veszprémi vagy a tapolcai időközi országgyűlési képviselői választás eredményei is azt mutatják, hogy a Fidesz-ellenes szavazók helyben maguktól megtalálják a legerősebb ellenzéki jelöltet, és pártszimpátia nélküli protestszavazóvá válnak.Szombaton délután választmányi ülést tartanak a szocialisták, ahol a Botka László által képviselt szövetségi politika mellett minden bizonnyal az MSZP népszerűségvesztését mutató kutatási eredmények is napirenden lesznek.