Gyurcsány: Orbán köztörvényes bűnöző

A nagyvárosokban zuhant a Fidesz támogatottsága

Závecz Research május 7-e és 14-e között felvett kutatása szerint a Fidesznek 27-ról 25 százalékra szűkült a támogatottsága a teljes népességben - írja a hvg.hu.

A második helyért továbbra is az MSZP és a Jobbik verseng: előbbinek maradt a tábora 13 százalékos, utóbbié - akárcsak a múlt hónapban - egy árnyalattal, 11-ről 12 százalékra bővült. Őrzi negyedik helyét a DK, támogatottsága 4 és 5 százalék között ingadozik, most az utóbbin áll. Az LMP továbbra is - lassan egy éve - 3 százalékos, és most a Momentum mögött...