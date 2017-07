Gyurcsány: tudomásul kell venni, hogy ki a DK elnöke

Forrás: zoom.hu

A volt miniszterelnök elsősorban a 2018-as választásokról fejtette ki véleményét az interjúban. Szerinte legyőzhető a Fidesz, de ennek érdekében sem lépne koalícióra a Jobbikkal, mert aki ezt teszi, kiírja magát Európából. "Nem állítom, hogy tíz-tizenöt év múlva nem lehet majd a Jobbikból egy mérsékelt párt. Akár lehet is. De egyelőre fertőzőnek látom még a közelségüket is" - mondta Gyurcsány, hozzátéve: a Jobbik okozhat meglepetést minden irányban, de azt nem hiszi, hogy húsz százaléknál többet fognak szerezni."Én nem a Jobbikot tartom igazi drámának, mert tizenöt-húsz százalékos radikális nacionalista párt sok helyen van. A baj az, hogy megfertőzte a Fideszt, és a magyar radikalizmus fő forrása lassan már nem a Jobbik, hanem a Fidesz" - vonta le következtetését a DK elnöke, aki egyébként nem gondolja, hogy a szavazók a DK-tól az erősebbnek tűnő vezetést látva visszapártolnak az MSZP-hez. Szerinte az övéké az egyetlen párt, amelynek folyamatosan növekszik a taglétszáma, nagyjából havi 100-150-nel. Most 11 ezernél tartanak - tette hozzá.Botka Lászlóval kapcsolatban Gyurcsány leszögezte, hogy ő nem bántja az MSZP miniszterelnök-jelöltjét, csak nem ért egyet azzal, ahogy az ellenzéki együttműködést próbálja megteremteni. "Az ellenzéki vitáknak, vetélkedéseknek a ciklus első felében van helyük. Most már integrálni kellene, csapatot építeni. Tudomásul kell venni a realitásokat. Nemcsak azt, hogy a DK létezik, hanem azt is, hogy ki az elnöke" - reagált Botka korábbi véleményére, miszerint Gyurcsánynak távoznia kéne a politikából.