Gyurcsányozva szitkozódott Semjén Zsolt - video

Forrás: Hír TV

A Publicus Intézet felmérése szerint a megkérdezettek csaknem 80 százalék nem támogatja ilyen feltételek mellett a külhoniak szavazati jogát. Az LMP szerint választási csalást valósít meg a levélszavazás jelenlegi rendszere.Kevesen értenek egyet a határon túli magyarok szavazati jogával - ez derül ki a Publicus Intézet felméréséből. A közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 18 százaléka tartja helyesnek azt, hogy a külhoniak szavazhatnak az országgyűlési választáson. A kutatásban úgy tették fel a kérdést, hogy az adózás témáját is felvetették. Az intézet ügyvezetője szerint a válaszadók a levélszavazás rendszerét is élesen kritizálták."Ha már van szavazati joguk a határon túl élőknek, akkor a szavazók elvárják, hogy azonos legyen a Magyarországról elvándoroltak szavazati joga. Az emberek 80 százaléka nem tartja azt helyesnek, hogy a külföldre vándorolt szavazónak nehezebb a hozzáférésük a választási rendszerhez, hiszen ők nem szavaznak levélben, és így könnyen előfordulhat, hogy egy Londonban élő pár erdélyi része szavazhat levélben a másik fele pedig nem" - mondta Pulai András, a Publicus Intézet ügyvezetője.Az LMP szerint a felmérés azt mutatja, hogy az emberek is tudják, hogy a kormány választási csalást követ el. "Ezzel gyakorlatilag 500 ezer embert kizárnak a szavazásból, ilyen volt a B lista, ez utoljára a kommunista párt engedte meg magának, hogy 500 ezer embert, aki valószínűleg nem rájuk fog szavazni, kizárjon" - mondta Hadházy Ákos, az LMP társelnöke."Van egy olyan állítás, hogy aki nem Magyarországon fizet adót, az ne szólhasson bele a politikába, ez még a Gyurcsányra vezet vissza. Ez egy ritka nagy baromság" - a miniszterelnök-helyettes a Hír TV -nek azt nyilatkozta: a magyar állampolgárság és a szavazati jog nem szétválasztható.