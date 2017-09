Ha nem lakjuk be az országot, belakják mások

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az elnök a rendezvényt záró beszédében hangsúlyozta, kötelességünk, hogy helyzetet teremtsünk az értékeknek, és az azt képviselő embereknek, közösségeknek.Ezt szolgálja a Magyar Értékek Napja is, amelyen "sok-sok kis csoda" vonult fel, amelyek a magyar nemzet életre valóságát is megmutatta.Lezsák Sándor szerint a helyi kisebb és nagyobb településeknek is vonzerőt kell képviselnie, hogy megmaradjanak, megerősödjenek.Hozzátette, tudomásul kell venni, hogy ha nem lakjuk be az országot, akkor majd belakják mások. Az a parlament, az önkormányzatok, és a helyi szervezetek kötelessége, hogy biztosítsák a helyben maradás minden feltételét.A minden második évben megtartott Magyar Értékek Napját harmadik alakalommal szervezték meg Budapesten.A Szent István Bazilika előtti téren az ország 19 megyéjéből érkeztek helyi termékeket, szokásokat bemutató delegációk, a színpadon zenés, táncos rendezvények voltak egész nap. A programot koncert zárja a Bazilikában.