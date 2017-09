Forrás: Klubrádió / hvg.hu

A képzőművész, zenész, a Bizottság zenekar egykori alapítója a Klubrádióban úgy fogalmazott, hogy a fideszesek egy részén semmi nem segít, "ha Orbán Viktor szarvakat növesztene, akkor is angyalnak látnák, a probléma viszont az, hogy az ország többsége is sokfélét gondol, ezt kellene összefogni valahogy" - írja a hvg.hu Mi magyarok elcsesztük az uniós csatlakozást, a Fidesz is, a szocik is és mindenki - véli Wahorn András. Úgy látja, hogy az elmúlt hét év a fideszes hazugságokról szólt, amik abban különböznek az előző hazugságoktól, hogy szembe fordítják a magyar társadalmat a Nyugattal."Soha a történelemben ilyen sansza nem volt az országnak, több mint tíz éve kapjuk az uniós forrásokat, Európa mindent elkövet azért, hogy felemeljen minket, az utóbbi nyolc évben mi mindent elkövetünk azért, hogy visszasüllyedjünk. Ez egy akkora bűn, amit nem lehet megengedni. Ennél csak egy nagyobb bűn van, hogy a kormány fölébresztette az emberek legrosszabb ösztöneit, a gyűlöletet, a félelmet, és erre játszik, pedig kreativitást, a tenni akarást kellene felébreszteni" - mondta.Szerinte az emberek egy csoportja eljutott oda, hogy bármi rosszat látnak, a gonosz migránsok jutnak az eszükbe, ezt érte el a kormányzat."De az emberek többsége tudja, hogy másik kormány kell, csak nem képesek egyetérteni és kimondani egy közös mondatot. Pedig csak egyetlen mondatot kellene kimondani, hogy tovább ezt nem" - fogalmazott Wahorn András.