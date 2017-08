"Ha pofáztok, megdögletek"

Forrás: Népszava

2015 őszén, az állami földek árverésének kezdetekor Sallai R. Benedek országgyűlési képviselő (LMP) egy IFA-platónyi bábonymegyeri birka- és marhatrágyát borított Kaposváron a megyei kormányhivatal épülete elé. Ugyanott több olyan somogyi gazda is demonstrált, akinek kellő tőke híján esélye sem volt felvenni a versenyt a földekre licitálókkal - írja a Népszava Horváth nem sokkal a trágyaborítás után először olyan rendőrségi értesítést kapott, amiben az állt, hogy ő vezette a trágyaborító IFÁ-t. Ez a vád később kikerült a papírokból, s elsőre úgy módosult, hogy a bábonyi gazda segített a képviselőnek a trágyaborításban. Ezt azonban nem volt hajlandó elismerni, az ekkor kiszabott 15 ezer forintos szabálysértési bírságot nem fizette be. Végül a Siófoki Járásbíróság megszüntette az eljárást, ügydöntő határozatában kimondva: Horváth János nem követte el a terhére rótt szabálysértést, tehát nem kell fizetnie.Néhány hónapot örülhetett azonban csak a gazda: újabb szabálysértést róttak a terhére, ezúttal - ugyancsak a trágyaborításra hivatkozva - környezetszennyezésért szabott ki rá 15 ezer forintos büntetést a megyei kormányhivatal tabi járási hivatala. Csakhogy ezt az ügyet nem tudja bíróságig vinni, mert a fellebbezésére azt válaszolták: elkésett.A tabi járási hivatal egy hónappal ezelőtt szólította fel a Siófoki Járásbíróságot: intézkedjen a be nem fizetett büntetés elzárásra változtatásáról.Előfordulhat-e az, hogy bár bírósági papírja van róla, hogy nem volt vétkes a demonstráló gazda, mégis börtönbe kell vonulnia? Írásban tette fel ezt a kérdést Sallai R. Benedek az illetékes minisztereknek. A Miniszterelnöksége vezető Lázár János válasza: a tabi járási hivatal eljárása mindenben megfelelt a törvényi előírásoknak.Pintér Sándor belügyminiszter lényegében ugyanezt írta Sallainak: "a rendőrségi eljárás során jogi alapelvek megsértése nem állapítható meg". Pintér hozzáteszi: "a szabálysértési eljárás feljelentésre indult, amely alapján a hatóságok a cselekményt politikai nézetektől mentesen vizsgálják ki".Nem fél - válaszolta a Népszava érdeklődésére a somogyi gazda, aki csak másodállásban műveli kevéske földjét, főállásban évtizedek óta mentőápoló, s annak a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének a Somogy megyei képviselője, mely néhány hónapja a mentődolgozók béremelését követelő demonstrációt szervezett az Országos Mentőszolgálat Markó utcai székháza elé.- Nem félek és nem fogom be a számat - tette hozzá. - Se mentős érdekvédelmisként a becsapott kollégáim, se gazdálkodóként, annak ellenére sem, hogy amikor bábonymegyeri gazdatársammal, Gál Ferenccel először felemeltük a szavunkat az állami földek elherdálása, csókosoknak juttatása miatt, egy reggelre kiírták Gál kapujára: "Ha pofáztok, megdögletek"