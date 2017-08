Habony Árpád írja a Czeglédy-ügy forgatókönyvét?

na ugyan ki más?

Szerző: Márkus

Szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának veszélye miatt a bíróság harminc napra elrendelte az előzetes letartóztatását annak az iskolaszövetkezeti vezetőnek, akit szerdán, immár tizenharmadikként gyanúsítottak meg bűncselekmény elkövetésével a Czeglédy-ügyben - tudta meg a Magyar Idők -- a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivőjétől. A nem jogerős ítélet ellen a gyanúsított fellebbezett, a kényszerintézkedés jogerőre emelését a szegedi törvényszék bírálja el.A kormánypárti napilap felidézi az előzményeket is, miszerint dr. Czeglédy Csabát, az Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt szombathelyi önkormányzati képviselőjét, aki ügyvédként többször is ellátta Botka László, illetve Gyurcsány Ferenc jogi képviseletét is, június 15-én helyezték előzetes letartóztatásba, miután ellene és társai ellen költségvetési csalás miatt indítottak büntetőeljárást a NAV Csongrád megyei igazgatóságának pénzügyi nyomozói.A lap idézi az ügyészség gyanúját, miszerint Czeglédy Csaba, aki egy szombathelyi székhelyű gazdasági társaság vezetője, társaival együtt egy többszintes céghálót működtetett, hogy így kerüljék el a közterhek megfizetését.A Magyar Idők ugyancsak megírta, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatója a napokban a Czeglédy-ügyről úgy fogalmazott: "visszaköszön, milyen volt az a világ, amikor a szocialisták kormányoztak és amikor korrupció hálózta be az állami fejlesztéseket, korrupció hálózta be a párt működését". Hidvéghi Balázs szerint választ kellene adnia a szocialista pártnak arra, milyen kapcsolatban álltak Czeglédy Csabával, hol vannak az ellopott milliárdok és mennyi pénz jutott az MSZP-hez, illetve a DK-hoz.Javaslom, időzzünk el egy kicsit a Magyar Idők remekbeszabott győzelmi jelentése fölött.Kezdjük a végén. A Fidesznek nagy hasznára van az úgynevezett Czeglédy-ügy, mert így az eddigi megszokott gyakorlata szerint, a választások közeledtével fel tud mutatni egy hús-vér szocialistát, aki lám-lám lop, csal, hazudik. Ahogy tették ezt Orbánék korábban is, amikor Hiszékeny Dezsőt vagy éppen Molnár Gyulát hurcolták meg nagy nyilvánosság előtt, hogy miután kiderült ártatlanságuk, mélyen hallgassanak.Mintha egy jól bevált forgatókönyvet poroltak volna le ismét, csak annyi a különbség, hogy Czeglédy lecsukásával nem csak egy kommunikációs fegyvert gyártottak maguk számára, hanem kivontak a forgalomból egy olyan ügyvédet is, aki ha kellett, teljesen ingyen tört borsot a Fidesz orra alá.Visszatérve a Magyar Idők cikkének elejére. Mivel is indokolta a bíróság az újabb előzetes letartóztatás elrendelését? "Szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának veszélye." Nem kell hozzá különösebb jogi végzettség, elég csak a józan paraszti ész is, hogy megállapítsuk, ezek közül aligha áll fönn egy is. Mert Czeglédy Csaba június 15-i lefogása óta nem lett volna elég idő az állítólagos "tettestársak" szökésére, elrejtőzésére, valamint a tanúk befolyásolására? Dehogynem. Miért pont most tennék ezt? Rendelkezik az ügyészség olyan információkkal, amelyekből az előzőek szándéka következtethető ki? Nosza, elő vele!Mivel jól láthatóan nincs ilyen, akkor miért is van szükség az újabb lánccsörgetésre? Talán nem azért, hogy Hidvéghi Balázs, Hollik István, vagy a Kazinczy-díj gyanús Budai Gyula újra s újra ki tudjon állni és a Fidesz napi szintű disznóságait elpalástolva korrupcióval vádolja az MSZP-t?Innen úgy tűnik, mintha a Czeglédy-ügy forgatókönyvét nem az igazságszolgáltatás, hanem személyesen Habony Árpád írná...