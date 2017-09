Hadházy az álomgyilkos

Forrás: Facebook

Szerző: Puzsér Róbert

Végre kiderült, hogy az újszülöttek finom, puha bőre valójában vékony műanyag, amit nem a természet alkotott ilyen tökéletesen lágyra és selymesre, hanem a MOL Petrolkémia Zrt. vegyészei állították elő tiszaújvárosi laboratóriumaikban.Kedvesen hunyorgó, okos szemei optikai trükkök, no meg némi ügyes marketing, hisz számtalan empirikus tapasztalat igazolja, hogy ha nincs szeme, akkor hajlamosak vagyunk gyorsan kidobni, így viszont még csak a lejárat idejét sem vizsgáljuk, amikor kézhez kapjuk a kórházban.Már évtizedek óta zajlik: fogják az újszülöttet, és kicserélik zacskós tejre. Állítólag Mészáros Lőrinc már rátette a kezét erre az üzletágra is. Országszerte terjed a hír, hogy a sertéstelepeket is ezért vette. Hogy miért? Nos, a koraszülöttekkel táplált mangalica ára ma már a legendásan drága kobe marháét is meghaladja, pedig azok a dögök sört isznak, és minden nap masszírozzák őket, hogy a húsuk kellően omlós legyen - Mészáros mangalicái azonban ma már népszerűbbek és drágábbak is.Mi pedig hazavisszük a zacskós tejet. Tápláljuk, szeretjük, és persze nem ismerünk magunkra. Szemtelen, visszapofázik, lázong, nem hallgat a jó szóra, ha kamaszodik, erjed, megsavanyodik, büdös és gusztustalan lesz. Az jár jól, aki miután kézhez kapta, azonnal falhoz vágja, vagy banános turmixot készít belőle.Ő tej - mi emberek vagyunk. Ezt sosem kéne elfelejteni. Nem veheti el az életünket, nem rabolhatja el az álmainkat. Hadházy pont ezt tette. Elvette tőlünk az illúziót, hogy a gyermekünk hús a húsunkból, vér a vérünkből. Kiderült, hogy csak pasztőrözött aminosav. Hadházy álomgyilkos. És nem kér bocsánatot.A Fidesz most megrettent. Lassan nyolc éve vannak hatalmon - és a csecsemők tejeszacskók. Ezt nem lehet kimagyarázni, ezt már csak tagadni tudják. Ezért támadják az igazmondó Hadházyt. Aki viszont - jelzem - maga is inkább zacskós tejekkel népesítené be ezt az országot. Nem azért, amiért a Fidesz. Ő elsősorban nem pénzt akar ebből, ugyanis megszállottan gyűlöli a magyarságot. Mert Soros. Ennyi talán elég is magyarázat gyanánt. Egy beteg lelkű ember, aki imádja simogatni és fogdosni a tejeszacskókat.Mondhatnánk, hogy perverz, de valójában pedofil. Egy biztos: én ugyan nem iszom olyan tejeszacskóból, amit Hadházy meggyalázott. Az olvasónak sem ajánlom.Egyetlen reménye maradt a magyarságnak: hogy Vona rendet tesz. Csak még le kell vadásznia, és Dunába kell lőnie minden nyugdíjast. Mit tehetne: gyűlöli az idős embereket. Ha a tisztelt olvasónak nem lett volna se apja, se anyja, és erdei állatok nevelték volna föl, épp ugyanúgy gyűlölné az idős embereket, mint Vona Gábor, akit azért küldtek a vadállatok az erdőből a városba, hogy újra hatalomra segítse a baloldalt, aztán holokausztot rendezzen. Ezért kell Gyurcsányra szavazni. Az ő idejében még édes volt a zacskós tej.