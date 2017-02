Hadházy: ez a törvény egy görény törvény

Forrás: nepszava.hu

Az LMP vezérszónoka úgy fogalmazott: politikus annál nagyobb bűnt nem tud elkövetni, mint hogy az emberek nyomorát, indulatait és félelmeit saját hasznára próbálja felhasználni. Márpedig ez a törvény erről szól - tette hozzá. A képviselő szerint a parlament előtt egy "alibitörvény" fekszik, ami csak arra jó, hogy a kormányzat tematizálja a közéletet.A politika azzal is az emberek halálát okozhatja, ha nem teremti meg a biztonságot, de nagyon sok más módon is - folytatta felszólalását Hadházy Ákos. Az ilyen esetek közé sorolta, hogy a kórházak és a rendelőintézetek mosdóiban nincsen fertőtlenítőszer vagy ha nincs elegendő orvos. Abba is emberek halhatnak bele, hogy falvak tucatjaiban elképzelhetetlen mértéket öltött a drogprobléma, mert jelenleg nincs drogpolitika, ahogy a kormányzat az alkoholfüggőkkel sem foglalkozik - jelentette ki. Az emberek életét az is tönkreteszi, ha diákként rossz tankönyvekből és rossz tantervek alapján oktatják őket - mondta Hadházy Ákos.Sok ember hal meg "az önök slendriánsága, az önök nemtörődömsége és az önök politikája miatt" - fogalmazott a politikus.A vezérszónoki felszólalások után szót kapó Demeter Márta, az MSZP-től kilépő független politikus a törvényjavaslattal kapcsolatban azt mondta, korábban éppen a magyar kormány és a politikai utasításra cselekvő intézményrendszer hagyta, hogy a menekültek az országban bolyongjanak. Egy olyan komplex, rendészeti, humanitárius, jogi és politikai elemeket is tartalmazó megoldásra van szükség, amelynek során az EU tagországai közösen lépnek fel - jelentette ki.Hangsúlyozta, biztonsági kockázatok lehetnek, éppen ezért fontos az információk megszerzése és megosztása. Hogyan védi meg Magyarországot a kormány és az intézményrendszer, amelyik egy szűk kör érdekeit szolgálja ki? - tette fel a kérdést a képviselő.